Логотип для мобильного онлайн-казино Khmer Play

Этот логотип я разработал для мобильного онлайн-казино Khmer Play, предлагающего захватывающий игровой процесс и широкий выбор азартных развлечений.

Концепция:

Логотип сочетает в себе классический стиль казино и современный минимализм. Центральный элемент — ромб красного цвета, символизирующий масть «бубны» из карточных игр, что напрямую ассоциируется с азартными играми и удачей.

Цветовая гамма:

Зеленый фон — классический цвет игорных столов, создающий атмосферу настоящего казино

Белый текст — подчеркивает чистоту, простоту и удобство игрового опыта

Красный ромб — символ азарта, энергии и крупного выигрыша

Этот логотип идеально подходит для мобильного казино, создавая ассоциации с профессиональным и надежным игровым сервисом, где каждый пользователь может испытать свою удачу.