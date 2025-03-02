Логотип для онлайн-казино Rica Casino

Этот логотип я разработал для онлайн-казино Rica Casino, которое ориентировано на премиальный азартный опыт и элитную игровую атмосферу.
Логотип выполнен в лаконичном и элегантном стиле, где главным акцентом является золотая корона, символизирующая власть, успех и высокий статус игроков. Элемент короны встроен в название, подчеркивая престижность и эксклюзивность бренда.
Цветовая гамма:
Черный фон — ассоциация с элитностью и изысканностью
Белый текст — символизирует чистоту, прозрачность и доверие
Золотая корона — подчеркивает богатство, победу и роскошь
Логотип Rica Casino отлично передает ощущение эксклюзивности и премиального игрового опыта, делая бренд узнаваемым и запоминающимся в мире онлайн-казино.