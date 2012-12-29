Логотип для онлайн магазина (рынка, сервиса), который дает возможностям пользователям размещать сообщения (аналог Slando)

При выполнении логотипа в образ были заложены объекты–стереотипы (корзина и стикер) связанные с продажами при этом акцент сделан на географической привязке к региону и в соответствии с культурными предпочтениями была подобрана соответствующая цветовая гамма. При этом логотип геометрически сопряжен с начертанием названия сервиса, что усиливает его запоминаемость и образность.