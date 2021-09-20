Логотип для пансионата "Родные края"

Сколько Вам лет?

Теплота, забота, внимание - мы нуждаемся в этом ВСЕГДА...

а в пожилом возрасте, особенно

Пансионат для пожилых людей "РОДНЫЕ КРАЯ" - это комфортабельный загородный ДОМ,

где вашим самым БЛИЗКИМ людям обеспечат:

- Профессиональный уход

- Общение со сверстниками,

- Досуговые мероприятия

- Прогулки среди сосен

Наш самый ТЁПЛЫЙ дизайн-проект для тех, кто мечтает жить ЛУЧШЕ !

Комментарий клиента:

"Мы вообще не имели представлений и пожеланий, как может выглядеть наш будущий логотип,

но то, что вы сделали - нам Ооочень понравилось "

Предположим, Вам 60+ лет, и есть выбор:

1. "Квартирная одинокая жизнь"

либо

2. Пансионат такого плана

ЧТО бы ВЫ предпочли?