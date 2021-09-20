Логотип для пансионата "Родные края"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сколько Вам лет?
Теплота, забота, внимание - мы нуждаемся в этом ВСЕГДА...
а в пожилом возрасте, особенно
Пансионат для пожилых людей "РОДНЫЕ КРАЯ" - это комфортабельный загородный ДОМ,
где вашим самым БЛИЗКИМ людям обеспечат:
- Профессиональный уход
- Общение со сверстниками,
- Досуговые мероприятия
- Прогулки среди сосен
Наш самый ТЁПЛЫЙ дизайн-проект для тех, кто мечтает жить ЛУЧШЕ !
Комментарий клиента:
"Мы вообще не имели представлений и пожеланий, как может выглядеть наш будущий логотип,
но то, что вы сделали - нам Ооочень понравилось "
Предположим, Вам 60+ лет, и есть выбор:
1. "Квартирная одинокая жизнь"
либо
2. Пансионат такого плана
ЧТО бы ВЫ предпочли?