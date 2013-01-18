Логотип для портала AlldayPlus.ru

http://www.alldayplus.ru/

Около 5-х лет назад, будучи админом всем известного дизайн-ресурса allday.ru, я и его совладелица приняли решение почковаться. Было продумано грамотное почкование от кладезя растра и вектра, чтобы предложить и себе самим, и пользователям крупного ресурса - совсем иной от allday контент. Как бы дополняя поток ворованных клипартов с allday? тонкой струйкой арт-дизайн-креативных новостей. Ну, чтобы был не только, как грится, хлеб (allday.ru), но и зрелища (alldayplus.ru). Только вот, почкование было болезненным и нервным. Allday.ru остался "насосной станцией" для дизайнеров, а мой AlldayPlus.ru - сам по себе, креативная лента...

Такая вот преамбула, если кто углядит в лого какие-нть параллели с чем-либо..