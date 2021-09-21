Логотип для проекта "МИР"

"Я уверен на 100% в своём выборе"

Ну как же я люблю клиента, знающего, понимающего, свои хотелки !!!

Высылаешь первые концепции на рассмотрение и испытываешь удовольствие от молниеносного утверждения варианта №3.

И вот совсем не переживаешь, что не удалось в этот раз повносить правочки, поиграться со шрифтами и прочими интересными манипуляциями позабавляться. К-ру-то!

город Уфа

"МИР" Мировые Интеллектуальные решения

уже 15 лет

команда обеспечивает УМНЫЕ и полезные IT-РЕШЕНИЯ для бизнеса #b2b

АЙТИ-аутсорсинг: обслуживание ПК, серверов, сетей, интернет, 1С; создание программ, мобильных приложений, сайтов, веб-систем; усиление компьютерной БЕЗОПАСНОСТИ от хакеров, троянов, вирусов и шифровальщиков.

Пришло время обновить Знамя, ребрендинг

Из пожеланий:

совместить простоту и лаконичность с крутизной Бэтмена.

Балдею от того, как круто живут в среде наши Логотипы