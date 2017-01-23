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Логотип для расслабляющего напитка.
Йога, спокойствие, антистресс, космос.
Формула под названием означает природную аминокислоту, полученную из листьев чая, которая активно проникает в мозг и проявляет психоактивные свойства: уменьшает воздействие стресса, улучшает когнитивные способности, и улучшает настроение.