Логотип для развивающего центра "Академия"

Абакус

А вам слабо умножить в уме 378х659 ?

Мне - Да

А вот воспитанникам центра развития "Академия" - Нет!

Ментальная арифметика, роботоТехника, скороЧтение, английский, хореоГрафия и даже вокал!

Интересное, современное, располагающее к творчеству - то образование - какое ИСКРЕННЕ и ЖАДНО хочет получать ребёнок по собственному выбору!

Сарафан

За разработкой логотипа клиент обратился по рекомендации, после неудачной попытки сотрудничества с другим дизайнером - который "ничего интересного предложить так и не смог"

СуперГероиня по имени Академия - креативная и яркая, приглашает прокачать свои навыки, стать ещё умнее и круче.

Заказчик был готов забрать сразу две концепции, и всё-таки утвердили эту!