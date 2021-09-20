Логотип для развивающего центра "Академия"

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Абакус
А вам слабо умножить в уме 378х659 ?
Мне - Да
А вот воспитанникам центра развития "Академия" - Нет!
Ментальная арифметика, роботоТехника, скороЧтение, английский, хореоГрафия и даже вокал!
Интересное, современное, располагающее к творчеству - то образование - какое ИСКРЕННЕ и ЖАДНО хочет получать ребёнок по собственному выбору!
Сарафан
За разработкой логотипа клиент обратился по рекомендации, после неудачной попытки сотрудничества с другим дизайнером - который "ничего интересного предложить так и не смог"
СуперГероиня по имени Академия - креативная и яркая, приглашает прокачать свои навыки, стать ещё умнее и круче.
Заказчик был готов забрать сразу две концепции, и всё-таки утвердили эту!