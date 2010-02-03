Логотип для сайта

Логотип нужен для компании "Вебатроника". Вебатроника - это сочетание слов мехатроника и веб. Идея названия - мы управляем вебом, т.к. разрабатываем различные интернет-проекты, связанные с управлением знаниями и вообще управлением / обучением. Сейчас в качестве символа выбрано сочетание паутины (веб) и руки робота (мехатроника). Паутина как бы свисает нитями с кончиков пальцев руки, т.е. мы "дергаем" за все ниточки сети, добиваясь нужного нам результата, как кукловод дергает марионетку. Нужно минималистично, строго, четко.