Логотип для сайта по CS:GO / CS 2
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Логотип для сайта по CS:GO / CS 2
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/ljU4lrqAbTc?si=Wtp_b9WtWV0nmENX
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Игровые логотипы на заказ