Логотип для сайта по CS:GO / CS 2

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/ljU4lrqAbTc?si=Wtp_b9WtWV0nmENX

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