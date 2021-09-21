Логотип для салона нижнего белья "Анжелика"

Дорогое бельё, как высшее образование, его не видно, а самооценку ПОВЫШАЕТ.

Логотип для салона элитного нижнего белья "АНЖЕЛИКА" (г. Томск).

Салону более 15 лет, а ЕДИНОГО СТИЛЯ в оформлении интерьера, наружной рекламы, полиграфических материалов, аккаунтов социальных сетей... у БИЗНЕСА нет!

Эту задачу мы начали решать с создания идеи и логотипа.

Очень многое в нашем мире завязано на первом ВПЕЧАТЛЕНИИ, ЭМОЦИЯХ, вдохновении.

Ещё при знакомстве с заказчицей, сформировалась настолько ПРИЯТНАЯ картина и понимание, что три концепции нового ВИДЕНИЯ бренда - я предложила сразу же, на словах, две из которых были приняты и отправлены на прорисовку.

Бельё известных европейских брендов чаще приобретают женщины 30+ с доходом средний и выше.

Нам важно было создать ОБРАЗ элегантный, дорогой, премиальный, королевский и не уйти в визуализацию юной романтичности.+ БУКВА А,+ КОРОНА - символ желания ощущать себя королевой,+ БЕЛЬЕВОЕ КРУЖЕВО,в сочетании с цветом СПЕЛОЙ СЛИВЫ и ТЕЛЕСНЫМ - сформировали ЭЛЕГАНТНЫЙ образ, соответствующий ожиданиям клиента и ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ бренда.