Логотип для Шаленого горіха

Ця робота представляє фірмовий стиль для компанії “SHALENII GORIH”. Логотип та графічні елементи виконані в натуральних відтінках, що підкреслює зв’язок з природними продуктами.

Основний логотип:

Логотип містить текст “SHALENII GORIH”, де між словами розташований графічний елемент у вигляді горіха, що символізує основну продукцію бренду. Над текстом знаходиться абстрактний символ, білки, який додає бренду індивідуальності.

Упаковка:

На зображенні показан пакет з обох сторін з брендовим дизайном (патерном)иу вигляді стилізованих зображень горіхів, що створює єдиний, впізнаваний стиль компвнії.

Кольорова палітра:

Вказана палітра включає кілька відтінків коричневого, бежевого та зеленого, що додає бренду теплоту і підкреслює його природну тематику.