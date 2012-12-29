Логотип для сми в социальных сетях под названием
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11 лет назад
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Название СМИ «Электронное книгоиздание»
Задача состояла в том что бы создать современный логотип с универсальной геометрической формой который объединит в себе всю тематику СМИ , передав образность самого названия «Электронное книгоиздание» и сохранив при этом глубину охвата тематики связав электронные книги, процесс создания печатных изданий и интеграцию их с электронными изданиями и устройствами на которых эти издания будут читаться. При были учтены стереотипы и привычные ассоциации целевой аудитории с электронными книгами и издательским делом.
Логотип выполнен в двух вариантах для русскоязычной и англоязычной аудитории.