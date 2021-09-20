Логотип для студии "Pink beauty"

Фламинго! Фламинго! Хочу Фламинго!⠀Как здорово, когда клиент ЗНАЕТЧЕГО ОН ХОЧЕТ!Понятия не имеет как это должно выглядеть,но может сообщить свои пожелания!⠀Создание логотипа -процесс творческий и неповторимый.Одинаковых клиентов/логотипов не бывает,единой схемы в моей работе соответственно...⠀Однако самые крутые результаты получаютсякогда заказчик вовлечён в процесси сотрудничает с дизайнером в созидательном ключе ⠀PINK Beauty - это салон шугарингаи "девочковый" розовый здесь вполне уместен)⠀Я люблю завязыватьграфический элемент со шрифтом,встраивать в форму,создавая тем самымуникальную композицию.