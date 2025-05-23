Логотип для теннисного магазина EMPORIO SPORTS

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день назад
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Разработала фирменный логотип для спортивного магазина, специализирующегося на теннисной экипировке и аксессуарах. Основная задача — создать динамичный и узнаваемый знак, отражающий энергетику спорта и современность бренда.

Идея и концепция:

  • Основой логотипа стала абстрактная фигура теннисиста в движении, выполненная в виде стилизованных оранжевых форм;

  • Жёлтый мяч символизирует теннис и служит визуальным якорем в композиции;

  • Форма фигуры передаёт движение, силу и скорость, что ассоциируется с активным образом жизни

    и спортом;

  • Гарнитура сдержанная, геометрическая, что подчёркивает надёжность и профессионализм бренда.

Цветовая палитра:

  • Оранжевый — энергия, движение, активность;

  • Жёлтый — акцент и узнаваемость (теннисный мяч);

  • Серый — баланс, нейтральность, уверенность.

Формат:

  • Векторная графика;

  • Универсален для печати, веба и мерча.

Этот проект демонстрирует мой подход к брендингу в спортивной тематике и способность создать универсальный, запоминающийся логотип, который отражает суть бизнеса.