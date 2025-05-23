Логотип для теннисного магазина EMPORIO SPORTS

Разработала фирменный логотип для спортивного магазина, специализирующегося на теннисной экипировке и аксессуарах. Основная задача — создать динамичный и узнаваемый знак, отражающий энергетику спорта и современность бренда.

Идея и концепция:

Основой логотипа стала абстрактная фигура теннисиста в движении, выполненная в виде стилизованных оранжевых форм;

Жёлтый мяч символизирует теннис и служит визуальным якорем в композиции;

Форма фигуры передаёт движение, силу и скорость , что ассоциируется с активным образом жизни и спортом;

Гарнитура сдержанная, геометрическая, что подчёркивает надёжность и профессионализм бренда.

Цветовая палитра:

Оранжевый — энергия, движение, активность;

Жёлтый — акцент и узнаваемость (теннисный мяч);

Серый — баланс, нейтральность, уверенность.

Формат:

Векторная графика;

Универсален для печати, веба и мерча.

Этот проект демонстрирует мой подход к брендингу в спортивной тематике и способность создать универсальный, запоминающийся логотип, который отражает суть бизнеса.