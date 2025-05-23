Логотип для теннисного магазина EMPORIO SPORTS

Разработала фирменный логотип для спортивного магазина, специализирующегося на теннисной экипировке и аксессуарах. Основная задача — создать динамичный и узнаваемый знак, отражающий энергетику спорта и современность бренда.
Идея и концепция:
Основой логотипа стала абстрактная фигура теннисиста в движении, выполненная в виде стилизованных оранжевых форм;
Жёлтый мяч символизирует теннис и служит визуальным якорем в композиции;
Форма фигуры передаёт движение, силу и скорость, что ассоциируется с активным образом жизни
и спортом;
Гарнитура сдержанная, геометрическая, что подчёркивает надёжность и профессионализм бренда.
Цветовая палитра:
Оранжевый — энергия, движение, активность;
Жёлтый — акцент и узнаваемость (теннисный мяч);
Серый — баланс, нейтральность, уверенность.
Формат:
Векторная графика;
Универсален для печати, веба и мерча.
Этот проект демонстрирует мой подход к брендингу в спортивной тематике и способность создать универсальный, запоминающийся логотип, который отражает суть бизнеса.