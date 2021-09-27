Логотип для учебного центра

Мудборд

Inspiration boards, Mood board

- неплохой ИНСТРУМЕНТ ДИЗАЙНЕРА,

выручает, когда клиент дезориентирован в представлениях о том, какие ЗАДАЧИ должен решать будущий лого, ПРО ЧТО он вообще и в каком НАПРАВЛЕНИИ двигаться...)

Простыми словами: коллаж СМЫСЛОВ, НАСТРОЕНИЙ, идей, который собирается и согласовывается с клиентом, дабы избежать ПРОРИСОВКИ КОНЦЕПЦИЙ логотипа, про которые заказчик скажет: "Ой, это вообще не соответствует моим ожиданиям"

Такой аналог задания, ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЙ горизонты будущих работ.

"Школа достижений" -

лицензированный учебный центр (г. Москва)

К звездам - это символ цели, стремления к желанному успеху, знаниям.

Ракета - учебный центр, ускоритель и правильный вектор.

Буква "О" планета = точка старта в увлекательное путешествие.

Хвост кометы - про преимущества, возникающие у воспитанников, за которыми не угнаться.

Образ космического корабля достаточно универсален для широкой аудитории: и мамы с годовасами и школьники (1-16); и мальчики и девочки.

Два простых плашечных цвета легко реализуемы во всех популярных видах брендирования, ассоциация с английским (языковое - одно из направлений Школы).