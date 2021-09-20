Логотип для языковой школы "Tell me"

Do you speak English?

Здесь вас научат ГОВОРИТЬ на английском языке правильно!

Языковая школа "TELL ME"КОНКУРЕНЦИЯ среди предложений обучить английскому -сегодня высокая, способствуют этому online предложения, отсюда ЗАДАЧА: выделиться из толпы, а именно максимальная Запоминаемость и Узнаваемость.

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__[0]

Хорошим РЕШЕНИЕМ я увидела создать логотип - ПЕРСОНАЖ, он всегда уникален, бренд-герой обладает высоким потенциалом к коммуникации с клиентом, его можно наделять эмоциями, помещать в сюжеты, разрабатывать маркетинговые стратегии, в общем, развивать бесконечно)создавая фирменный стиль.

Персонаж, талисман или маскот - такой логотип "одушевляет" бизнес и помогает проложить самый короткий путь к сердцам клиентов.

Предистория: мой клиент уже заказал разработку логотипа в другой компании, а после увидел мои работы и поинтересовался стоимостью, и на этом - тишина, через пару дней я решила поинтересоваться, неужели стоимость моей работы оказалась выше ожидаемой? И тут Андрей сообщил что уже получил варианты, и что они его не совсем устраивают.

Я их тоже видела, сразу поняла что и почему не устраивает, но не люблю повышать свою ценность на чужих ошибках, обсуждать коллег по цеху.

Поделилась своими соображениями с заказчиком: Что и как сделала бы я, а через день получила сообщение: "Хочу заказать логотип у Вас".

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__[0]НеНужноОбьяснять же, - почему мне захотелось нарисовать самую обучаемую и говорящую птичку?- Почему цвета британского флага?- И как переводится "телл ми" ?