Логотип для юриста

Данный проект предусматривал разработку логотипа для юриста. Заказчику было предоставлено 4 проработанных варианта, из которых он остановился на одном, и после 1-2 правок заказ был утвержден. При разработке использовались различные идеи в поиске более подходящих по тематике и оговоренным предпочтениям. По итогу остановились на варианте с птицей, являющейся соколом, символизирующим наблюдательность, контроль над ситуацией, своеобразное "всевидящее око", а также проявляющий ловкость, власть, силу, готовый ко всем непредвиденным поворотам, уверенность и непосредственную волю.

Заказчику были предоставлены исходники в форматах png, eps, svg, pdf, ai.