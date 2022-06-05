Логотип для ювелирной студии

О ПРОЕКТЕ

Kantor Jewelry - ювелирная студия-ателье, которая создает украшения из драгоценных и полудрагоценных камней на заказ.

ЗАДАЧА

Разработать логотип в премиальном, минималистичном стиле. Образ - колибри, маленькой и яркой птички. Цвета максимально нейтральные. Логотип должен быть современным и адаптивным.

РЕШЕНИЕ

Геометрический логотип из простых фигур, в котором читается не только силуэт колибри, но и изгибы и частично формы ювелирных украшений и изделий. Название компании (Kantor jewelry) разделено на две части. Название логотипа, KANTOR, выполнено в антикве, что символизирует историю, благородное происхождение, семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Дескриптор логотипа, JEWELRY, выполнен в гротеске. Таким образом он передает элегантность, утонченность, современность, адаптивность.

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