Логотип DONBASS TOUR

Логотип изображает первую букву от названия нашего любимого региона Донбасс. Стилизованная буква сочетает в себе несколько графических стилей – классический и современный, что говорит о Донбассе как нельзя лучше, так как, этот факт можно проследить и в архитектуре городов нашей области. Стилизованные элементы сочетают в себе мотивы растительной

графики и техно стиля, что опять же отображает сущность региона, в котором постоянно развиваются такие направления как: туризм, промышленность и другие. В нижней части логотипа изображены классические элементы герба нашего центрального города: розы и лавровая ветвь, что означает триумф и победу. Будучи вечнозеленым растением, лавровая ветвь символизирует постоянство, вечность и бессмертие. Образ розы многозначен: она является символом красоты, совершенства, радости, любви, блаженства, гордости, мудрости, тишины, тайны.