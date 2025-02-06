Логотип / Фирменный стиль / Logo / Brand Identity

Pckgng Grwth — уникальный проект по созданию эко-дружественной упаковки из льна. Вданном кейсе представлена разработка логотипа и фирменного стиля, отражающая ценности устойчивого развития и экологичности.



Pckgng Grwth — это компания, специализирующаяся на разработке упаковок из натурального льна. В условиях роста спроса на экологичные продукты бренд делает акцент на устойчивом подходе и снижении воздействия на природу. Главная задача проекта создать узнаваемый визуальный стиль, который отражает природные ценности и уникальность продукта.

Цель проекта: создание визуальной идентичности, отражающей приверженность компании к экологичности и инновациям.



Задачи: разработать логотип, фирменный стиль и корпоративную айдентику, подчёркивающие экологичный подход и уникальные качества упаковки из льна.

Идея и концепция логотипа

Концепция логотипа строится на визуальной метафоре роста и устойчивого развития, которые отражены в графическом исполнении. Символика буквы "G" в логотипе намекает на связь с природой и ростом, передавая идею природного цикла и обновления.



Финальный логотип

На этой стадии представлен финальный логотип Pckgng Grwth. Он выполнен в чистом и современном стиле, с использованием плавных линий и мягкой цветовой палитры, которая символизирует природу и спокойствие.



Цветовая палитра

Цвета выбраны с учётом ассоциаций с природой: светло-зелёный фон символизирует экологичность, а мягкий фиолетовый оттенок логотипа добавляет уникальности и запоминаемости. Палитра передаёт идею натуральности и природного происхождения упаковки.



Корпоративный мерч

Для Pckgng Grwth мы разработали корпоративный мерч, отражающий ценности компании и подчёркивающий её эко-ориентированность. В рамках фирменного стиля были созданы минималистичные и функциональные предметы: сумки, футболки, шоперы.

Каждый элемент мерча выполнен из экологичных материалов и имеет лаконичный дизайн с фирменным логотипом и уникальной цветовой палитрой. Сочетание природных оттенков и текстуры льна позволяет выделить продукцию бренда, поддерживая философию устойчивого развития. Мерч не только усиливает корпоративный дух, но и помогает укрепить связи с клиентами и партнёрами, передавая основной посыл компании — экологичность и заботу о природе.