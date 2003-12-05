Логотип "Flower" выполнен в элегантной и утончённой стилистике, подчёркивающей нежность и женственность. Основной цветовой акцент – насыщенный малиновый и розовый, создающие ощущение лёгкости, свежести и утончённости.

Элементы логотипа:

Шрифтовое оформление – изящный шрифт с насыщенны малиновым цветом, чтобы сразу бросалось в глаза, символизируют природную гармонию и красоту цветов.

Графический элемент – стилизованный цветок рассказывает, что бренд занимается продажей цветов в особенности для девушек, коробка служащая нижним элементом показывает также компанию в виде подарочных упаковок, подарков и оформлений.

Атмосфера и ассоциации:

Логотип передаёт ощущение нежности, романтики и естественной красоты. Он отлично подходит для брендов, связанных с цветами, косметикой, свадебной индустрией, модой и бьюти-сферой.

Форматы и адаптивность:

Выполняется в растровом ( PNG, JPG ) и векторном ( SVG, AI, EPS ) форматах.

Возможны вариации для светлого и тёмного фона.

Дизайн адаптирован под использование в соцсетях, упаковке и полиграфии.

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