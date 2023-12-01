Логотип фурри маскот

Разработан Логотип с изображением фурри маскота Dust.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/Hw0xQKtiD-8?si=UZjRiVmmE1DC-OnH

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Фурри логотип на заказ