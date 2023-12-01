Логотип футбольной команды Мега

Разработан логотип на заказ для футбольной команды "Мега".

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/D4q0LgZSZmE?si=cBLr3UvNpFrKAUGu

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип футбольной команды