Логотип футбольной команды Мега
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Разработан логотип на заказ для футбольной команды "Мега".
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/D4q0LgZSZmE?si=cBLr3UvNpFrKAUGu
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип футбольной команды