Логотип и брендинг, визитки, обложки и статьи

Здравствуйте, меня зовут Давид, я графический дизайнер и частично копирайтер, поэтому можете смело обращаться если вам нужна уникальная, современная разработка:

• логотипа

• визитной карточки

• фирменного стиля

• баннеры

• обложки (ВК, тг, инста)

• статьи



Гарантии которые вы получаете:

- уникальность

- скорость работы



Работаю только по договору, соблюдаю все сроки и договорённости. Гарантирую оперативную и качественную работу, доброжелательность и вежливость в общении!



Стоимость:

Логотип - от 500р

Визитная карточка - от 250р

Фирменный стиль - от 500р

Баннер - от 150р

Обложки (ВК,Тг, Иста и т.д) - от 500р

Статьи - от 500р

логотип: статьи:

В стоимость входит: готов написать за эту цену

3 варианта логотипа. от 3-5тыс. символов до ...

кол-во вариантов логотипов)

Срок:

2 дня



При заказе логотипа стоимостью 3000 рублей дизайн визитки в подарок.



Если вы заинтересованы в моих услугах, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтоб обсудить детали работы и начать сотрудничество.

Благодарю за внимание надеюсь на сотрудничество!



Делаю с помощью таких источников как ( Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe photoshop, PicsArt и т. д)