Логотип игрового сообщества Tamagotchi
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Разработан логотип игрового сообщества Tamagotchi на заказ.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/Zg9ieEk5rxk?si=UOokdLKjgPt81tOb
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы игровых сообществ на заказ