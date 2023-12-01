Разработан логотип игрового Ютуб канала Kaubrri на заказ.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/GSLtF_vPekk?si=IDEDrzH4hK01sPar

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы для Ютуб на заказ