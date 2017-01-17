Логотип ИнкРост Реализован

Ирина Инкрост [Inkrost] 20 апреля 2016

Мы заказывали у Константина логотип. Полностью остались довольны выполненной работой. Во-первых: были предложены очень интересные варианты, разнообразные и оригинальные, во-вторых: работа выполнена в полном объеме и в требуемые сроки, в-третьих: работать с Константином одно удовольствие, т.к. он прислушивается к пожеланиям заказчика. В итоге мы получили то, что хотели – классный логотип, который будет использоваться нами в работе!