Логотип к рыбному магазину

Минималистичный лаконичный одноцветный логотип.

В данном логотипе присутствует аббревиатура названия бренда: VO - Важный Осётр

В букве "V" наблюдается игра визуала, где чайка несёт рыбу, что ассоциируется с морем.

Буква "О" изображена в виде рыбьего глаза, что также способствует восприятию о рыбе.

Сам ободок веет победой и морской атмосферой.