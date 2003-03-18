Логотип к рыбному магазину
Логотипы и Знаки
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3 месяца назад
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Минималистичный лаконичный одноцветный логотип.
В данном логотипе присутствует аббревиатура названия бренда: VO - Важный Осётр
В букве "V" наблюдается игра визуала, где чайка несёт рыбу, что ассоциируется с морем.
Буква "О" изображена в виде рыбьего глаза, что также способствует восприятию о рыбе.
Сам ободок веет победой и морской атмосферой.