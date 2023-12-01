Логотип киберспортивного / компьютерного клуба Level

Логотипы и Знаки
Добавлена
22 дня назад
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Разработан под заказ логотип для компьютерного / киберспортивного клуба Level.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/rHFZVpcSi2U?si=RTKoxkFyYlhzzxjo
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип компьютерного клуба