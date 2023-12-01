Логотип киберспортивной команды
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип разработан для киберспортивной команды Crazy Banana Team.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/SgX1SsIdCQY?si=NUMctyTRPw06l6eT
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте: Логотипы для киберспортивных команд на заказ