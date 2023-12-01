Логотип киберспортивной команды Muerte

Разработан логотип для киберспортивной команды Muerte на заказ.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/4--J3QejcJQ?si=a7AWDyMhl236sn6T

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип киберспортивной команды