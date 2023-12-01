Логотип киберспортивной команды Muerte
Логотипы и Знаки
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22 дня назад
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Разработан логотип для киберспортивной команды Muerte на заказ.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/4--J3QejcJQ?si=a7AWDyMhl236sn6T
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип киберспортивной команды