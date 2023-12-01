Логотип киберспортивной команды по Dota 2 с изображением Таурэна.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/b4ny-1-agNU?si=lBSde-zPvmE9_26N

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