Логотип клана

Логотип игрового клана Russian Strike Force

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/p1g9md6VOq0?si=etUfiGrWzjCo_fRS

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