Логотип команды
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Логотип разработан для киберспортивной команды Jade Lightning Pro.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/8NH7USxdf7A?si=nBAxCodCkJKjyUUU
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на моем сайте: Разработка логотипов и эмблем для команд на заказ