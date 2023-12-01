Логотип команды Каменные Маги
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Разработан на заказ логотип команды Каменные Маги.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/Ikkwz9BhSWE?si=ifo8ipJZSB7zgdZ7
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы команд на заказ