Разработан на заказ логотип команды Каменные Маги.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/Ikkwz9BhSWE?si=ifo8ipJZSB7zgdZ7

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы команд на заказ