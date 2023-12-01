Разработан на заказ Логотип компьютерного клуба CROC

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/teMPZcYYcuc?si=vp6nYCErjkboT98d

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Заказать логотип компьютерного клуба