Логотип "Краш"

Блондинка или Брюнетка ?

Я женщина... и когда-то я была темненькой.

был день, когда загорелось мне вернуться в блондинку...

Консультация колориста дала понять, что превращение это длительное, дорогоЕее и серьёзный урон волосам наносящее, а результат непредсказуемый...

Проснулась я, в зеркало посмотрела и подумала, как ж я ЛЮБЛЮ свои блестящие темные )

А вот в АвтоЭмалях такого нет, любой исходный ЦВЕТ авто, оказывается, можно перекрыть ЖЕЛАННЫМ! Или повторить его по заводскому рецепту / подбору.

Удовольствие! Непередаваемое УДОВОЛЬСТВИЕ - рассматривать палитры эмалей! А «перламутры», «ксираллики», и «хамелеоны» это вообще космос!

Обалденно быть ДИЗАЙНЕРОМ - каждый проект для меня - узнать что-то новое, да, я не рисую пока не обрела представление об особенностях деятельности клиента.

Это ИНТЕРЕСНО!

В Логотип закладывали настроение - "Парни профессионально восстанавливают и красят тачки. И получается у них КРУТО"

- рисованный шрифт

- фары, интегрированные в буквы

- дерзкое сочное исполнение, брызги красок

- запоминающееся название "КРАШ" - сервис кузовного ремонта и покраски автомобилей

(тут и "краш-тест", и "вкрашиться" - не поделил проезжую часть с другим авто , полюбил его пылко - бывает, не ты, так тебя - ребята восстановят - будет как новое!

- плюс однокоренное "покраска" - хорошо завязывается с названием и визуалом.

Сервис гордится малярами с 10летним опытом, в этом году ребята добавили 300 квадратов к площади, создание логотипа - история про обретение статусности и узнаваемости.

А Вам кто больше нравится: Брюнетки или Блондинки?