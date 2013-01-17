Логотип магазина компьютерной техники «ИнтаТехноОп
Добавлена1693 просмотра
11 лет назад
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Задача: разработка логотипа для сети оптовых продаж компьютерной техники в городе Инта. Ассоциации: компьютерная техника, оргтехника, компьютер, монитор, системный блок. Стиль: рисованный, динамичный, двухцветный.