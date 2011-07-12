Логотип Общественной палаты
Логотипы и Знаки
Добавлена378 просмотров
12 лет назад
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Логотип Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Стерх"
Центральную часть логотипа составляет символическое изображение белой птицы (белый журавль, стерх), устремленная ввысь с распростертыми крыльями, символизирующая свободу, чистоту, стремление вверх, уникальность географического положения.
Остальную часть логотипа составляет наименование «Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», выполненная официальным шрифтом Times New Roman для использования на бланках Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – прозрачный контур в сочетании со шрифтом черного цвета.