Логотип «Промышленное обеспечение»

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«Промышленное обеспечение» - компания, занимающеяся продажей и поставкой пожарного оборудования.
В нашей компании разработали логотип.
Черты коробки говорят о поставках товаров в большом объеме.
Стрелки, направленые в разные стороны - возможности поставок в любые, даже самые далекоудаленные точки нашей страны.