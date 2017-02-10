Логотип «Промышленное обеспечение»

«Промышленное обеспечение» - компания, занимающеяся продажей и поставкой пожарного оборудования.

В нашей компании разработали логотип.

Черты коробки говорят о поставках товаров в большом объеме.

Стрелки, направленые в разные стороны - возможности поставок в любые, даже самые далекоудаленные точки нашей страны.