Разработан на заказ Логотип ролевого квеста Ролевое Хрючево.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/VvwZaqJcing?si=JY5FpYmWZt3Ra1uW

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Маскот логотипы на заказ