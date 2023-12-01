Логотип сервера CS:GO / CS 2

Логотип игрового сервера CS:GO / CS 2

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/aknAnKPq_m0?si=huniY2K-iJCfu36F

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