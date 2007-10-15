Логотип "Сорванец"

Это был очень интересный заказ. Необходимо было с чистого листа создать логотип торговой марки "Сорванец" (УКРАИНА). Заказчик и понятия не имел что он хоче :) . К счастью моя работа его полность удовлетварила. Так же были созданы фирменные лейблы , нашивки, каталок продукции и рекламные проспекты