Логотип спортивной хоккейной школы Янтарь

Логотипы и Знаки
Добавлена
22 дня назад
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Разработан логотип для хоккейной спортивной школы Янтарь.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/uENUrj3xpTA?si=qsfnVtayd11FM0t1
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотип хоккейной школы на заказ