Логотип спортивной хоккейной школы Янтарь

Разработан логотип для хоккейной спортивной школы Янтарь.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/uENUrj3xpTA?si=qsfnVtayd11FM0t1

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотип хоккейной школы на заказ