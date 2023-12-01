Логотип спортивной хоккейной школы Янтарь
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан логотип для хоккейной спортивной школы Янтарь.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/uENUrj3xpTA?si=qsfnVtayd11FM0t1
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотип хоккейной школы на заказ