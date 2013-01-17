Логотип - туристический Start-Up проект IQ TOURIST
Добавлена261 просмотр
11 лет назад
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Ну,.. выкладываю я это лого в свой бук несколько раньше, нежели проект воплотится... Ибо, всякое бывает... со стартапами бывает особливо... Но если всё "будет пучком", то не позжее конца лета 2013-го - проект появится на публику. Вот.