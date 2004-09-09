Логотип туристической компании (2 варианта)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Dream in a Bottle

ТИП ЛОГОТИПА Текстово-графический

СТИЛЬ ЛОГОТИПА Минималистичный

ЦВЕТОВАЯ ГАММА Яркая, включающая в себя такие цвета, как: синий, зелёный, оранжевый, жёлтый.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Туристическая компания, предлагающая путешествия и экскурсии, с фокусом на уникальные и интересные направления.

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГОТИПА Текстовая часть: название компании, выполненное современным шрифтом, легко читаемым на различных носителях. Графический элемент: стилизованный символ, ассоциирующийся с путешествиями и приключениями, например, изображение бутылки с элементами, намекающими на природу или туристические атрибуты