Логотип туристической компании (2 варианта)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Dream in a Bottle
ТИП ЛОГОТИПА Текстово-графический
СТИЛЬ ЛОГОТИПА Минималистичный
ЦВЕТОВАЯ ГАММА Яркая, включающая в себя такие цвета, как: синий, зелёный, оранжевый, жёлтый.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Туристическая компания, предлагающая путешествия и экскурсии, с фокусом на уникальные и интересные направления.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГОТИПА Текстовая часть: название компании, выполненное современным шрифтом, легко читаемым на различных носителях. Графический элемент: стилизованный символ, ассоциирующийся с путешествиями и приключениями, например, изображение бутылки с элементами, намекающими на природу или туристические атрибуты