Логотип турнира Autumn Series

Разработан логотип турнира под заказ Autumn Series.

Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/CCN76vXWvOA?si=LcxO5H8xsuFuLagR

Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотип турнира на заказ