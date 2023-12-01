Логотип Twitch канала Berlinett
Логотипы и Знаки
Добавленанет просмотров
22 дня назад
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Разработан логотип для Твич канала Berlinett.
Видео с процессом создания этого логотипа на моем YouTube канале по ссылке: https://youtu.be/esSa79JDONw?si=KuwIIp3VyUNQJIBj
Ознакомиться с ценами на услуги и заказать логотип можно на сайте Логотипы для Twitch каналов на заказ