Логотип вінтажного бренду "Rooted Aromatic"

Логотип та айдентика для вінтажного бренду, що створює унікальні товари для дому, натуральні свічки та текстильні композиції.

«Rooted Aromatic» виконаний у класичному шрифті з контрастом між пофарбованими та потовщеними лініями, що забезпечує поєднання традиції та сучасності.

Логотип нагадує вінтажні таблички, але при цьому виглядає сучасно завдяки лаконічності та стриманому дизайну.

Логотип (RA) праворуч, як оформлення символу, створює ефект справжності та монограми, що пов'язано з минулими епохами та такими ж досягненнями.

Використання кремових та натуральних відтінків, упаковки та свічок перегукується з невеликою кількістю елементів та екологічністю бренду. Паперові коробки та мінімальна кількість декоративних елементів говорять про турботу про навколишнє середовище та підтримку виробництва.